Pugilato, Clemente Russo: "A Tokyo voglio esserci"

"Dedico questa vittoria e il titolo italiano a mio padre che oggi compie 71 anni. Ero convinto di potercela fare e quando si va sul ring tranquilli la medaglia arriva sempre, l'età per me non è un problema. Da questo match per il titolo italiano fino a giugno, quindi cinque mesi, ci saranno tornei internazionali dove trovero' ancora di più la forma giusta, e poi sparerò tutte le mie cartucce a Parigi: a Tokyo voglio proprio andarci". 

Queste le dichiarazioni di Clemente Russo che oggi ad Avellino ha conquistato il sesto titolo di campione italiano Elite, il primo nei supermassimi. Nella cornice del Pala Del Mauro, 'Tatanka' ha avuto la meglio su Matteo Girolamo, campione uscente.

