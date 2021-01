Palermo, in Basilicata ennesima occasione sprecata: l’attacco stecca e i rosa non sanno più vincere (Di domenica 31 gennaio 2021) "È un Palermo senza... Potenza. l’attacco stecca, non si vince più".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa Palermo. D'altra parte ieri pomeriggio, i rosanero, si sono resi protagonisti di una prestazione abulica ed impalbabile. Da minimo sindacale. Zero a zero, è infatti il risultato finale maturato ieri pomeriggio dalla squadra di Roberto Boscaglia allo Stadio "Alfredo Viviani", nella gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la seconda del girone di ritorno.Il Palermo, dunque, rimanda ancora una volta l'appuntamento con la vittoria. Certo, "un punto in trasferta non è mai da disprezzare, l’autorevolezza con cui la squadra di Boscaglia ha tenuto il pallino della gara tra i piedi può consolare, come ... Leggi su mediagol (Di domenica 31 gennaio 2021) "È unsenza... Potenza., non si vince più".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa. D'altra parte ieri pomeriggio, inero, si sono resi protagonisti di una prestazione abulica ed impalbabile. Da minimo sindacale. Zero a zero, è infatti il risultato finale maturato ieri pomeriggio dalla squadra di Roberto Boscaglia allo Stadio "Alfredo Viviani", nella gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la seconda del girone di ritorno.Il, dunque, rimanda ancora una volta l'appuntamento con la vittoria. Certo, "un punto in trasferta non è mai da disprezzare, l’autorevolezza con cui la squadra di Boscaglia ha tenuto il pallino della gara tra i piedi può consolare, come ...

