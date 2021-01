Napoli Parma 2-0: cronaca e tabellino (Di domenica 31 gennaio 2021) Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Napoli e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Diego Armando Maradona” Napoli e Parma si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Parma 2-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 3? Primo tiro Napoli – Insigne riceve palla sulla trequarti e calcia col destro. Tiro deviato e primo calcio d’angolo. 5? Ammonizione Parma – Giallo per Gagliolo per un intervento duro in scivolata su Lozano. 9? Tiro Napoli – Solita azione di Insigne dalla sinistra, si accentra e calcia a giro. Sepe si ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo stadio “Diego Armando Maradona”si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 3? Primo tiro– Insigne riceve palla sulla trequarti e calcia col destro. Tiro deviato e primo calcio d’angolo. 5? Ammonizione– Giallo per Gagliolo per un intervento duro in scivolata su Lozano. 9? Tiro– Solita azione di Insigne dalla sinistra, si accentra e calcia a giro. Sepe si ...

