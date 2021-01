Mamma e il neonato morti durante il parto in ospedale a Palermo: aperta un'indagine (Di domenica 31 gennaio 2021) La e il suo sono durante il in a e ora la Procura vuole capire cosa sia successo. Gli inquirenti stanno indagando sulla morte di una donna di 39 anni, , e del suo : la vittima era ricoverata per il ... Leggi su leggo (Di domenica 31 gennaio 2021) La e il suo sonoil in a e ora la Procura vuole capire cosa sia successo. Gli inquirenti stanno indagando sulla morte di una donna di 39 anni, , e del suo : la vittima era ricoverata per il ...

HuffPostItalia : Mamma e neonato morti durante parto a Palermo: indaga procura - rspinazze : RT @ilmessaggeroit: Mamma Candida Giammona e il suo neonato morti durante il parto in ospedale a Palermo: la Procura apre un'indagine https… - NYbrooklyn_nets : Le notizie che non vorresti mai leggere ??. Mamma Candida Giammona e il suo neonato morti durante il parto in ospeda… - ilmessaggeroit : Mamma Candida Giammona e il suo neonato morti durante il parto in ospedale a Palermo: la Procura apre un'indagine - fcapneia_fcc : RT @ApneaEvolution: NEO-APNEA L’#apnea gioca molti aspetti positivi sul rapporto tra mamma e neonato? ?? Il neonato, se ci pensiamo, compie… -