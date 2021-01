LIVE Olimpia Milano-Trieste 22-21, Serie A basket in DIRETTA: meneghini avanti di un solo punto, quando inizia il secondo quarto (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COMINICIA IL secondo quarto. Ora una breve pausa. SI CHIUDE IL PRIMO quarto: Olimpia Milano-Trieste 22-21. 22-21 Shields con una tripla quasi a tempo scaduto: canestrone per lui. 19-21 La schiacciata di Upson: Trieste fa valere i suoi chili nel pitturato. 19-19 Hines nuovamente in lunetta, questa volta è 2/2. 17-19 Hines, dalla linea della carità, arriva anche per lui un 1/2 non del tutto perfetto. 16-19 Doyle, dall’interno dell’area, va a canestro. 16-17 Cinciarini, appena entrato, fa 1/2 dalla lunetta. 15-17 Triiiiipla Fernandez! Gli ospiti dimostrano una volta di più di essere – al momento – in serata. 15-14 Shield fa 2/2 dalla linea della carità: Milano torna ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOMINICIA IL. Ora una breve pausa. SI CHIUDE IL PRIMO22-21. 22-21 Shields con una tripla quasi a tempo scaduto: canestrone per lui. 19-21 La schiacciata di Upson:fa valere i suoi chili nel pitturato. 19-19 Hines nuovamente in lunetta, questa volta è 2/2. 17-19 Hines, dalla linea della carità, arriva anche per lui un 1/2 non del tutto perfetto. 16-19 Doyle, dall’interno dell’area, va a canestro. 16-17 Cinciarini, appena entrato, fa 1/2 dalla lunetta. 15-17 Triiiiipla Fernandez! Gli ospiti dimostrano una volta di più di essere – al momento – in serata. 15-14 Shield fa 2/2 dalla linea della carità:torna ...

fabiocavagnera : GAME DAY Palla a due alle ore 17 al Mediolanum Forum d’Assago. Quali scelte per Ettore Messina? - OlimpiaMiNews : GAME DAY Palla a due alle ore 17 al Mediolanum Forum d’Assago. Quali scelte per Ettore Messina? - AlessandroMagg4 : GAME DAY Palla a due alle ore 17 al Mediolanum Forum d’Assago. Quali scelte per Ettore Messina? - mazzola_simone : RT @backdoor_pod: LIVE! La parola ai nostri utenti: come hanno visto la vittoria dell' @OlimpiaMI1936 sullo @zenitbasket. Analisi, commenti… - backdoor_pod : LIVE! La parola ai nostri utenti: come hanno visto la vittoria dell' @OlimpiaMI1936 sullo @zenitbasket. Analisi, co… -