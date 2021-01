Le previsioni meteo di lunedì 1 febbraio (Di domenica 31 gennaio 2021) – Al Nord nuvole e rovesci sul quadrante occidentale, rovesci sparsi al Centro. Maltempo al Sud. – Inizio di settimana all’insegna dell’instabilità sulla penisola italiana con rovesci sparsi anche di moderata intensità. Nord – Nuvole sparse sul quadrante occidentale con rovesci sparsi Addensamenti compatti sul quadrante occidentale con rovesci anche di moderata intensità. Le temperature faranno registrare una lieve flessione con le massime che scenderanno a 9 gradi. Centro – Rovesci sparsi su Lazio e Toscana Instabile sul Lazio e la Toscana con rovesci sparsi anche di moderata intensità. Nuvole sul versante adriatico ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature non faranno faranno registrare variazioni con le massime che si attesteranno intorno ai 12 gradi. Sud – Instabile sulle regioni meridionali con nuvole e rovesci sparsi Nuvole e rovesci su Sicilia e ... Leggi su newsmondo (Di domenica 31 gennaio 2021) – Al Nord nuvole e rovesci sul quadrante occidentale, rovesci sparsi al Centro. Maltempo al Sud. – Inizio di settimana all’insegna dell’instabilità sulla penisola italiana con rovesci sparsi anche di moderata intensità. Nord – Nuvole sparse sul quadrante occidentale con rovesci sparsi Addensamenti compatti sul quadrante occidentale con rovesci anche di moderata intensità. Le temperature faranno registrare una lieve flessione con le massime che scenderanno a 9 gradi. Centro – Rovesci sparsi su Lazio e Toscana Instabile sul Lazio e la Toscana con rovesci sparsi anche di moderata intensità. Nuvole sul versante adriatico ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature non faranno faranno registrare variazioni con le massime che si attesteranno intorno ai 12 gradi. Sud – Instabile sulle regioni meridionali con nuvole e rovesci sparsi Nuvole e rovesci su Sicilia e ...

