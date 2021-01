Incidente sul monte Vareno | coppia muore cadendo in un dirupo nel Bresciano davanti alla figlia di 5 anni

(Di domenica 31 gennaio 2021) Unaè morta nella mattinata di domenica 31 gennaio durante un’escursione in montagna sul, nel. Lastava percorrendo un sentiero sterrato, molto frequentato anche d’estate, quando la donna è scivolata a causa del ghiaccio in un punto esposto. L’uomo ha provato a salvarla afferrandola, ma è precipitato anche lui per oltre 200 metri. Tuttoagli occhi delladi cinque. I due erano originari a Milano, lei 35e lui 49. L’è accaduto tra ile lo Scanapà nei pressi del Passo della Presolana, tra le province di Brescia e Bergamo. Con laè rimasta unadi amici delle ...

