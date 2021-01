FVG zona Gialla da lunedì | ma Fedriga aumenta le restrizioni

Leggi su udine20

(Di domenica 31 gennaio 2021) Una nuova ordinanza del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimilianoin vigore dal 1 febbraio 2021.Il nuovo provvedimento contiene misure più restrittive per quanto riguarda alcune attività di ristorazione, ricalcando le indicazioni di un analogo provvedimento emesso alcune settimane fa. consumazioni seduti dalle 11.00 Divieto di consumare alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di vendita e, comunque, nei luoghi dove siano possibili assembramenti; divieto di consumazione al banco nei locali dopo le ore 11; forti raccomandazioni per contenere al massimo i contagi in Friuli Venezia Giulia. E’ quanto dispone l’ordinanza contingibile e urgente numero 3/2021 firmata oggi dal governatore Massimiliano. L’ordinanza, che sarà in vigore da domani 1 febbraio al prossimo 5 marzo, ripropone una serie di ...