Domenica In, Ornella Vanoni e la depressione: "Nessuno mi stava vicino"

In studio a Domenica In, Ornella Vanoni interviene nel corso del consueto talk sull'emergenza sanitaria. Successivamente, trovatasi a tu per tu con Mara Venier, apre il suo cuore raccontando alti e bassi della sua vita, segnata anche da fasi di depressione: "È difficile stare vicino a un depresso".

Ornella Vanoni: l'esperienza con il Covid-19

Fra gli ospiti voluti da Mara Venier per il nuovo appuntamento con Domenica In figura anche Ornella Vanoni. La popolare cantante, icona della musica italiana, raggiunge in studio la conduttrice e i suoi ospiti durante il consueto appuntamento con il talk dedicato all'emergenza sanitaria. Anche la Vanoni è stata colpita dal Covid-19, come annunciato a fine ottobre.

