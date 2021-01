Covid Termoli, scuole chiuse fino al 10 febbraio. Il sindaco: "5 focolai in pochi giorni" (Di domenica 31 gennaio 2021) Stop alla didattica in presenza nelle scuole di Termoli. Lo ha deciso il sindaco Francesco Roberti con un’ordinanza che ne dispone la chiusura fino al 10 febbraio. La sospensione riguarda tutti gli istituti di ogni ordine e grado.Cinque focolai in pochi giorniL'ordinanza è stata presa a causa del peggioramento della situazione epidemiologica con molti casi di positività al coronavirus in varie classi di diversi istituti scolastici". "Nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza - è scritto nell'ordinanza - potrà essere attivata, a cura delle istituzioni scolastiche, la formazione scolastica con la didattica digitale". Leggi su tg24.sky (Di domenica 31 gennaio 2021) Stop alla didattica in presenza nelledi. Lo ha deciso ilFrancesco Roberti con un’ordinanza che ne dispone la chiusuraal 10. La sospensione riguarda tutti gli istituti di ogni ordine e grado.CinqueinL'ordinanza è stata presa a causa del peggioramento della situazione epidemiologica con molti casi di positività al coronavirus in varie classi di diversi istituti scolastici". "Nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza - è scritto nell'ordinanza - potrà essere attivata, a cura delle istituzioni scolastiche, la formazione scolastica con la didattica digitale".

