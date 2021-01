Chiara | a Sidney realizzo borse di lusso

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 31 gennaio 2021)Lodovici Da Ghiaie di Bonate Sopra all’Australia A 25 anni con una collezionista ed esperta di moda ha lanciato il brand «Donna Forbes» in tutto il mondo. Si firma «Product manager» ma in ufficio la chiamano «Jack of all trades»: una specie di «tutto fare» nell’accezione più bergamasca possibile del termine.Lodovici è sbarcata tre anni fa in Australia, precisamente a Maroubra, appena fuori Sydney, senza sapere nulla di quel continente che si vociferava pieno di serpenti e controlli ai raggi X. In realtà, fin da subito, ad accoglierla è stato un popolo molto solare, qualche scarafaggio certo, ma tantissime esperienze che hanno raddrizzato il suo inglese con accento bergamasco alla svelta.