Calcio | il Napoli riparte grazie a Elmas e Politano | Parma battuto 2-0 2

(Di domenica 31 gennaio 2021) (Adnkronos) - In avvio di ripresa ci prova ilcon Cornelius ma il suo destro si spegne a lato. Al quarto d'ora pericoloso Insigne con un destro a giro che termina di poco fuori alla sinistra di Sepe. Al 23' si fanno vedere ancora gli ospiti con un colpo di testa di Kurtic, su assist di Conti, che non inquadra la porta. Alla mezz'ora ancoracon un destro a giro deviato in angolo da Osorio. Al 37' arriva il raddoppio di. L'ex Inter va a segno con un sinistro da fuori area che sfrutta una deviazione di Osorio che inganna il portiere ducale. Nel finale Insigne vicino al tris ma il suo diagonale mancino si ferma sul palo.

SkySport : NAPOLI-PARMA 2-0 Risultato finale ? ? #Elmas (32') ? #Politano (82') ? SERIE A – 20^ giornata ??… - Sport_Mediaset : #Everton, il figlio di #Allan ha l’alopecia: l’ex #Napoli si rasa a zero per lui #SportMediaset - makkox : dico. fai vedere il replay dei gol del napoli, e della discesa di insigne tagli la parte del dribbling di petto? fa… - VinzRaffa : #Gattuso è un uomo straordinario, nel calcio di oggi è merce rara! #Napoli - antoniogrampon1 : Napoli Parma 2-0, gol e highlights della partita di Serie A | Sky Sport -

Ilvince ma non convince. Gattuso porta a casa tre punti d'oro, allontana ulteriormente le ombre sulla panchina, scavalca in classifica l'Atalanta e resta aggrappato al treno della Champions. Ma ...Ospina 6 primo tempo senza particolari brividi. E' attento. Di Lorenzo 6 accompagna l'azione e non corre rischi Manolas 6 Gervinho lo salta una volta, per il resto è abbastanza attento ...Napoli, 31 gen. - (Adnkronos) - Il Napoli si lascia alle spalle il ko di domenica scorsa a Verona e tra le mura amiche dello stadio 'Maradona' supera 2-0 il Parma risalendo al quarto posto in classifi ...Il Napoli centra tre punti importanti contro il Parma di D'Aversa, in crisi di gioco e di punti. Basta un gol per tempo per regolare le modeste velleità emiliane. A bersaglio Elmas nel primo tempo, Po ...