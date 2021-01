Caccia in braccata non risolve il problema cinghiali (Di domenica 31 gennaio 2021) Parere ISPRA: la Caccia collettiva in braccata non è lo strumento utile per contenere né la popolazione di cinghiale né i danni provocati dalla specie Nel parere richiesto dalla Regione Abruzzo per il prolungamento della Caccia al cinghiale al 31 gennaio, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), unico ente dello Stato deputato al… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 31 gennaio 2021) Parere ISPRA: lacollettiva innon è lo strumento utile per contenere né la popolazione di cinghiale né i danni provocati dalla specie Nel parere richiesto dalla Regione Abruzzo per il prolungamento dellaal cinghiale al 31 gennaio, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), unico ente dello Stato deputato al… L'articolo Corriere Nazionale.

