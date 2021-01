2 euro che valgono oro: chi trova queste monete trova un tesoro (Di domenica 31 gennaio 2021) tesoro inatteso in casa? Potrebbe succedere. Occhio alla moneta da 2 euro praticamente introvabile. Qual’è. Tesori nascosti nelle più improbabili situazioni. Parliamo di monete, parliamo di errori di stampa o di pezzi celebrativi. Parliamo di occasioni, insomma, impresse per sempre su una delle facciate di una monete. I casi sono migliaia, forse di più. Quelli riguardanti errori, anche. Basti pensare alla Mole Antonelliana finita per sbaglio sulle monete da 1 centesimo invece che come abitualmente su quelle da 2. Errore molto particolare che ha generato la caccia all’1 centesimo sbagliato. Altro caso ad esempio quello della moneta da 1 euro tedesca, con sopra le vecchie nazioni aderenti all’euro, senza tenere conto ... Leggi su chenews (Di domenica 31 gennaio 2021)inatteso in casa? Potrebbe succedere. Occhio alla moneta da 2praticamente inbile. Qual’è. Tesori nascosti nelle più improbabili situazioni. Parliamo di, parliamo di errori di stampa o di pezzi celebrativi. Parliamo di occasioni, insomma, impresse per sempre su una delle facciate di una. I casi sono migliaia, forse di più. Quelli riguardanti errori, anche. Basti pensare alla Mole Antonelliana finita per sbaglio sulleda 1 centesimo invece che come abitualmente su quelle da 2. Errore molto particolare che ha generato la caccia all’1 centesimo sbagliato. Altro caso ad esempio quello della moneta da 1tedesca, con sopra le vecchie nazioni aderenti all’, senza tenere conto ...

