Vela, Luna Rossa da sogno: batte American Magic 4 - 0 e va in finale di Prada Cup

Luna Rossa da sogno. La barca italiana ha conquistato la finale della Prada Cup dopo aver battuto anche nella terza e quarta regata gli statunitensi di American Magic. Dominio assoluto per Luna Rossa.

