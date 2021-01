Uomini e Donne | Gianni su Roberta e Riccardo: “Viene creato il pretesto” (Di sabato 30 gennaio 2021) Uomini e Donne: l’opinionista Gianni Sperti dice la sua sullo strano rapporto tra Roberta e Riccardo, l’ipotesi è quella di un complotto Roberta Di PaduaAgitazione durante l’ultima puntata di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi, sembra proprio che tra i due protagonisti dell’edizione Roberta e Riccardo non scorra buon sangue. Questa volta però a parlare è l’opinionista Gianni Sperti. Roberta Di Padua aveva da poco lanciato una vera e propria bomba sul cavaliere quando la situazione ha continuato a degenerare. La dama del Trono Over aveva infatti accusato il cavaliere di aver registrato una loro telefonata, mettendola in forte disagio. Roberta ... Leggi su kronic (Di sabato 30 gennaio 2021): l’opinionistaSperti dice la sua sullo strano rapporto tra, l’ipotesi è quella di un complottoDi PaduaAgitazione durante l’ultima puntata di “” di Maria De Filippi, sembra proprio che tra i due protagonisti dell’edizionenon scorra buon sangue. Questa volta però a parlare è l’opinionistaSperti.Di Padua aveva da poco lanciato una vera e propria bomba sul cavaliere quando la situazione ha continuato a degenerare. La dama del Trono Over aveva infatti accusato il cavaliere di aver registrato una loro telefonata, mettendola in forte disagio....

Esercito : Gli uomini e le donne dell’@Esercito in questo momento di grandissimo dolore sono vicini e si stringono coesi attor… - luigidimaio : Congratulazioni all’Amb. Piero Benassi per una nomina ad una funzione tanto importante e delicata. Ancora una confe… - 6000sardine : ??145 donne, uomini e bambini sono in balia delle onde a 15 miglia dalle coste libiche. Le possibilità al momento so… - Sabrina19355206 : RT @j2bizzle: martina ha palesemente confuso amici con uomini e donne #Amici20 - Filippo144 : @paolomaggioni Noi a 20, 30, 40 anni e oltre a filosofeggiare sui social, loro a rischiare la pelle per un grande i… -