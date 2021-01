Renzi non dà via libera a Conte: «Prima voglio l’ok sul programma» (Di domenica 31 gennaio 2021) Quando non ci si fida dell’interlocutore, sempre meglio chiedere un patto scritto. E’ quello che ha fatto ieri Matteo Renzi, consultato nel tardo pomeriggio dall’esploratore Roberto Fico dopo M5S e Pd. E se questi due partiti – e in serata anche Leu- hanno detto senza riserve che vogliono un nuovo governo guidato da Giuseppe Conte (per il grillino Crimi è «indiscutibile»), il capo di Italia Viva si è ben guardato dal fare il nome del premier uscente. ANZI, ALL’USCITA ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 31 gennaio 2021) Quando non ci si fida dell’interlocutore, sempre meglio chiedere un patto scritto. E’ quello che ha fatto ieri Matteo, consultato nel tardo pomeriggio dall’esploratore Roberto Fico dopo M5S e Pd. E se questi due partiti – e in serata anche Leu- hanno detto senza riserve cheno un nuovo governo guidato da Giuseppe(per il grillino Crimi è «indiscutibile»), il capo di Italia Viva si è ben guardato dal fare il nome del premier uscente. ANZI, ALL’USCITA ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

