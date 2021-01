Perisic: «Benevento? Stiamo bene e oggi conta solamente vincere» (Di sabato 30 gennaio 2021) Ivan Perisic ha parlato nel pre partita del match tra Inter e benevento: queste le parole dell’esterno nerazzurro Ivan Perisic ha parlato nel pre partita del match tra Inter e benevento. Queste le sue parole a InterTv. «benevento rivelazione? In Italia tutti gli avversari sono difficili da affrontare se non entri bene in partita. Anche oggi dipende tutto da noi, dobbiamo entrare bene in partita, girare veloce la palla e stare attenti alle ripartenze. Sappiamo che le settimane tra gennaio e febbraio sono un periodo difficile, ma noi siamo pronti. Stiamo bene e oggi conta una sola cosa che è vincere» Queste le parole del ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Ivanha parlato nel pre partita del match tra Inter e: queste le parole dell’esterno nerazzurro Ivanha parlato nel pre partita del match tra Inter e. Queste le sue parole a InterTv. «rivelazione? In Italia tutti gli avversari sono difficili da affrontare se non entriin partita. Anchedipende tutto da noi, dobbiamo entrarein partita, girare veloce la palla e stare attenti alle ripartenze. Sappiamo che le settimane tra gennaio e febbraio sono un periodo difficile, ma noi siamo pronti.una sola cosa che è» Queste le parole del ...

