Monte Velino | continuano le ricerche dei 4 escursionisti | utilizzato potente sonar

(Di sabato 30 gennaio 2021)ledei 4dispersi da domenica sul, in Abruzzo. Si utilizzano tecniche innovative e da tutta Italia sono arrivati più di 100 soccorritori. (Giulio Bertolaccini-Wikipedia Common)Non si arrestano ledi Tonino Durante, Gian Mauro Frabotta, Valeria Mella e Gianmarco Degni, i 4che da domenica 24 gennaio risultano dispersi sul, la cima più alta della catena marsicana Sirente-. Tra Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia di Moena e 9° Reggimento Alpini de L’Aquila, sono in tutto un centinaio gli uomini arrivati da tutta Italia che risultano impegnati nelle. Leggi anche ...

poliziadistato : Prosegue ricerca 4 escursionisti dispersi da domenica sul Monte Velino in #Abruzzo. Squadra #PoliziadiStato del cen… - Avvenire_Nei : Dispersi su Monte Velino. L'umanità di quei cento uomini ostinati a sondare una valanga - selvotta : RT @Avvenire_Nei: Dispersi su Monte Velino. L'umanità di quei cento uomini ostinati a sondare una valanga - sarafornari1 : RT @Avvenire_Nei: Dispersi su Monte Velino. L'umanità di quei cento uomini ostinati a sondare una valanga - ottovanz : RT @Avvenire_Nei: Dispersi su Monte Velino. L'umanità di quei cento uomini ostinati a sondare una valanga -

Peggiora il meteo, aiuti potrebbero subire battuta d'arresto. Massiccio impiego di mezzi e uomini anche oggi sue per la prima volta è stato utilizzato in Abruzzo un potente sonar del Soccorso Alpino, arrivato dalla Valle d'Aosta, per le ricerche dei 4 escursionisti di Avezzano (L'Aquila) dispersi ...... risponde dal campo base dove ogni giorno si riparte con un unico obiettivo: trovare "i ragazzi", come chiamano in paese, ad Avezzano , i 4 escursionisti dispersi da domenica sulin ...Continuano le ricerche dei 4 escursionisti dispersi sul Monte Velino: oggi, dalla Valle d'Aosta è arrivato anche un potente sonar.