M5S a Fico: "Conte indiscutibile. Serve un cronoprogramma, no al Mes" (Di sabato 30 gennaio 2021) Sì a Conte, no al Mes, un cronoprogramma subito. Primo confronto fra Movimento 5 stelle e Roberto Fico, dopo il mandato esplorativo assegnato dal capo dello Stato al presidente della Camera per l'individuazione di una maggioranza solida a sostegno di un nuovo Governo. Dopo oltre un'ora di colloquio, è stato Vito Crimi a parlare ai giornalisti alla Camera: "abbiamo posto un'esigenza, che si lavori a un cronoprogramma dettagliata su temi e tempi, che dia un'indicazione certa del lavoro che questo Governo dovrò svolgere, che dovrà essere solennemente sottoscritto da tutte le forze politiche che intendono partecipare a questo percorso" ha detto il capo politico dei 5 stelle. Crimi ha aggiunto che "la scelta di Giuseppe Conte è indiscutibile ed è il frutto della sintesi e dell'equilibrio ...

