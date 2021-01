LIVE Slittino, Mondiali 2021 in DIRETTA: vince Roman Repilov davanti a Loch, Kevin Fischnaller è nono (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48 Felix Loch è solo sesto in spinta, secondo al primo intermedio, quindi quarto al terzo. Prova non eccezionale per il tedesco che è secondo!! Roman Repilov è CAMPIONE DEL MONDO!! Secondo Loch a 62 millesimi. Terzo Gleirscher a 217. 15.46 Il russo Roman Repilov scatta con il secondo parziale fino a metà gara, al terzo intermedio segna il miglior crono, si conferma nel quarto e vola in vetta!!!!!!! Primo con 217 millesimi su Gleischer!!! Felix Loch ce la farà a superarlo? 15.44 Max Langenhan inizia senza brillare la sua seconda manche, prova a pennellare nelle curve ma non ci riesce. Finisce però secondo a 32 millesimi da Gleirscher che è ufficialmente a medaglia!!! Parte ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.48 Felixè solo sesto in spinta, secondo al primo intermedio, quindi quarto al terzo. Prova non eccezionale per il tedesco che è secondo!!è CAMPIONE DEL MONDO!! Secondoa 62 millesimi. Terzo Gleirscher a 217. 15.46 Il russoscatta con il secondo parziale fino a metà gara, al terzo intermedio segna il miglior crono, si conferma nel quarto e vola in vetta!!!!!!! Primo con 217 millesimi su Gleischer!!! Felixce la farà a superarlo? 15.44 Max Langenhan inizia senza brillare la sua seconda manche, prova a pennellare nelle curve ma non ci riesce. Finisce però secondo a 32 millesimi da Gleirscher che è ufficialmente a medaglia!!! Parte ...

