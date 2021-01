Inter-Benevento, Stellini: “Non è compito mio parlare di mercato. Eriksen? Piaciuto come tutta la squadra “ (Di domenica 31 gennaio 2021) Cristian Stellini nel post partita di Inter-Benevento, match della 20esima giornata della Serie A Il vice allenatore dell’Inter Cristian Stellini, al termine del match vinto per 4 a 0 contro il Benevento, e valevole per la ventesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Sanchez è un’alternativa in attacco, meglio tenerlo no? “Io non mi occupo di mercato, posso dire che di Alexis siamo contentissimi come di tutti i nostri giocatori. Sono tutti coinvolti nel gioco e nel raggiungere i nostri obiettivi. Non cambieremo nessuno pensando alla loro attitudine al lavoro, siamo contenti di lui come di tutti gli altri”. Ti è Piaciuto Eriksen? ... Leggi su intermagazine (Di domenica 31 gennaio 2021) Cristiannel post partita di, match della 20esima giornata della Serie A Il vice allenatore dell’Cristian, al termine del match vinto per 4 a 0 contro il, e valevole per la ventesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Sanchez è un’alternativa in attacco, meglio tenerlo no? “Io non mi occupo di, posso dire che di Alexis siamo contentissimidi tutti i nostri giocatori. Sono tutti coinvolti nel gioco e nel raggiungere i nostri obiettivi. Non cambieremo nessuno pensando alla loro attitudine al lavoro, siamo contenti di luidi tutti gli altri”. Ti è? ...

