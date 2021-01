Gabriel Garko in ospedale: fan preoccupati per la salute dell'attore (FOTO) (Di sabato 30 gennaio 2021) I fan di Gabriel Garko si sono preoccupati dopo aver visto le FOTO condivise dall'attore tramite il suo account Instagram. Gabriel Garko ha pubblicato sui social alcune FOTO che lo ritraggono in ospedale, mentre viene sottoposto ad una flebo, provocando così la preoccupazione dei suoi fan. Una flebo attaccata al braccio è stata sufficiente a provocare la preoccupazione dei numerosi seguaci di Gabriel Garko che questa settimana hanno visualizzato le storie pubblicate su Instagram dall'attore, e quindi le immagini che lo immortalano in ospedale. L'interprete de L'onore e il rispetto deve aver previsto la preoccupazione dei fan e per questo motivo ha rassicurato tutti ... Leggi su movieplayer (Di sabato 30 gennaio 2021) I fan disi sonodopo aver visto lecondivise dall'tramite il suo account Instagram.ha pubblicato sui social alcuneche lo ritraggono in, mentre viene sottoposto ad una flebo, provocando così la preoccupazione dei suoi fan. Una flebo attaccata al braccio è stata sufficiente a provocare la preoccupazione dei numerosi seguaci diche questa settimana hanno visualizzato le storie pubblicate su Instagram dall', e quindi le immagini che lo immortalano in. L'interprete de L'onore e il rispetto deve aver previsto la preoccupazione dei fan e per questo motivo ha rassicurato tutti ...

