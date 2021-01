(Di sabato 30 gennaio 2021) “Mi faccio e vi faccio un auspicio e cioè che non vinceranno coloro che sapranno a parole spiegare meglio la situazione o fare l’elenco dei problemi, ma vinceranno coloro che sapranno proporre delle risposte e saranno credibili”. Così il sindaco di, Giuseppe, durante il suo intervenuto al “Non congresso” promosso online da Alleanza civica del nord, parlando delle prossimeamministrative. “Non sappiamo quando si voterà ma mi auguro che sitra. Entro febbraio voglio aver definito le liste e i partiti che mi supportano per impostare una buona campagna elettorale e fare un buon lavoro di squadra”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

LegaSalvini : #Morelli: Si avvicinano le elezioni? Beppe Sala assume 800 nuovi dipendenti pubblici!!! Addio modello Milano!!! Un… - fattoquotidiano : Elezioni Milano, Sala: “Spero si voti tra maggio e giugno. Vincerà chi risulterà più credibile” - Noovyis : (Elezioni Milano, Sala: “Spero si voti tra maggio e giugno. Vincerà chi risulterà più credibile”) Playhitmusic - - Federic49759244 : @ManfrediPotenti @AngeloCiocca @SusannaCeccardi @matteosalvinimi @LNToscana @LegaSalvini @LegaCamera @Lega_Senato… - rob_milano : RT @AlfioKrancic: Lo dico x l'ultima volta a chi vuole le elezioni: un governo di cdx durerebbe un mese: dopo arriverebbe la magistratura;… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Milano

'Mi auguro che si voti tra maggio e giugno' per lecomunali. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, intervenendo stamani al 'non congresso' di ...voler mettere a punto 'una proposta per...Il procuratore generale di, Francesca Nanni, ha posto l'accento sulla «percezione dell'... con una propria lista, in vista dellein programma nel 20 20». Il potere, nella provincia di ..."Vincerà chi risulterà più credibile e...", Beppe Sala parla delle amministrative di Milano. Sentite cosa dice [Video] ...Sulla data del voto il primo cittadino spera non ci siano rinvii. In base alla scadenza naturale, urne aperte tra maggio e giugno ...