Dzeko, Inter saltata: Fonseca non lo considera più in rosa (Di sabato 30 gennaio 2021) stata un'operazione complicatissima da mettere in piedi, impossibile da portare a termine, anche se Lucci, il procuratore di Dzeko , continuerà a lavorarci anche oggi, fino a lunedì alle 20 , quando ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 30 gennaio 2021) stata un'operazione complicatissima da mettere in piedi, impossibile da portare a termine, anche se Lucci, il procuratore di, continuerà a lavorarci anche oggi, fino a lunedì alle 20 , quando ...

DiMarzio : Scambio #Dzeko-#Sanchez: per la @OfficialASRoma non ci sono le condizioni per fare l’operazione in questo modo (pag… - DiMarzio : #ASRoma e #Inter al lavoro per lo scambio tra i due attaccanti - DiMarzio : Scambio #Dzeko - #Sanchez: gli aggiornamenti dopo l'incontro tra #Roma e #Inter - jrbasket2015 : RT @liottagio: Estate 2019, l'Inter ha l'accordo con Dzeko e con la Roma: 10 mln + Vergani. Poi fanno i fenomeni sotto dettatura di Paratic… - bbbrumotti : @Alex_Cavasinni Infatti l'Inter ha miliardi ma che dico bilioni a che serve dzeko -