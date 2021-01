Covid, via libera al vaccino AstraZeneca. Ma c’è una raccomandazione (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo l’Ema, anche l’Aifa ha autorizzato la somministrazione del vaccino AstraZeneca nella popolazione: c’è però una raccomandazione importante. LINDSEY PARNABY/AFP via Getty ImagesÈ ufficiale: il vaccino prodotto da AstraZeneca in collaborazione con l’Università di Oxford potrà essere utilizzato anche in Italia. Dopo l’autorizzazione dell’Ema è infatti arrivato anche il via libera della Commissione tecnico scientifica dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. Si tratta del terzo vaccino anti Covid somministrabile in Italia, insieme a quelli di Pfizer-BioNTech e Moderna. Tuttavia c’è un inconveniente: l’utilizzo del siero AstraZeneca è consigliato prevalentemente per una determinata fascia d’età. Ti potrebbe ... Leggi su ck12 (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo l’Ema, anche l’Aifa ha autorizzato la somministrazione delnella popolazione: c’è però unaimportante. LINDSEY PARNABY/AFP via Getty ImagesÈ ufficiale: ilprodotto dain collaborazione con l’Università di Oxford potrà essere utilizzato anche in Italia. Dopo l’autorizzazione dell’Ema è infatti arrivato anche il viadella Commissione tecnico scientifica dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. Si tratta del terzoantisomministrabile in Italia, insieme a quelli di Pfizer-BioNTech e Moderna. Tuttavia c’è un inconveniente: l’utilizzo del sieroè consigliato prevalentemente per una determinata fascia d’età. Ti potrebbe ...

