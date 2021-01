Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021: Vlhova in testa, +62 su Gut. Goggia quarta a -169 (Di sabato 30 gennaio 2021) Petra Vlhova si conferma in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. La slovacca si è dovuta accontentare del decimo posto nel primo superG di Garisch e ora ha 62 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut, splendida vincitrice della gara in terra tedesca. L’altra elvetica Michelle Gisin non si è presentata in Germania e ora è attardata di 129 punti dalla leader. La migliore italiana è Sofia Goggia: la bergamasca, oggi quarta, occupa il quarto posto con un ritardo di 169 punti. Marta Bassino è purtroppo uscita dal tracciato e ora è indietro di 197 lunghezze. Di seguito la Classifica generale della Coppa del Mondo 2021 di sci ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) Petrasi conferma inallagenerale delladeldi sci. La slovacca si è dovuta accontentare del decimo posto nel primo superG di Garisch e ora ha 62 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut, splendida vincitrice della gara in terra tedesca. L’altra elvetica Michelle Gisin non si è presentata in Germania e ora è attardata di 129 punti dalla leader. La migliore italiana è Sofia: la bergamasca, oggi, occupa il quarto posto con un ritardo di 169 punti. Marta Bassino è purtroppo uscita dal tracciato e ora è indietro di 197 lunghezze. Di seguito lagenerale delladeldi sci ...

