Can Yaman sarà Sandokan: il commento di Kabir Bedi (Di sabato 30 gennaio 2021) Can Yaman sarà Sandokan e Kabir Bedi commenta. L'attore turco, arrivato al successo con la soap Daydreamer – le ali del sogno, si prepara a dare una svolta alla sua carriera. Presto infatti vestirà i panni dell'eroe conosciuto come la tigre di Mompracem in un remake con un cast stellare. Accanto a lui infatti ci sarà un cast stellare, composto da Luca Argentero, reduce dal successo di Doc – Nelle tue mani, e Alessandro Preziosi. Secondo alcune indiscrezioni fra gli attori della fiction ci sarà anche Alessandra Mastronardi. L'attrice ha appena detto addio alla serie L'Allieva con Lino Guanciale ed è attualmente impegnata nelle riprese di una fiction dedicata a Carla Fracci. A lei sarebbe stato assegnato il ruolo di Marianna, la perla di Labuan e grande amore

