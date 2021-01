Benno Neumair arrestato/ Figlio coniugi scomparsi non risponde a domande pm (Di sabato 30 gennaio 2021) In studio, come riferisce TgCom24, la conduttrice Barbara d'Urso ha spiegato che il trentenne non si sarebbe costituito nè avrebbe confessato. (Aggiornamento di Emanuela Longo) FERMATO IL Figlio ... Leggi su ilsussidiario (Di sabato 30 gennaio 2021) In studio, come riferisce TgCom24, la conduttrice Barbara d'Urso ha spiegato che il trentenne non si sarebbe costituito nè avrebbe confessato. (Aggiornamento di Emanuela Longo) FERMATO IL...

ClarabellaBest : RT @chilhavistorai3: Peter e Laura: Il figlio Benno si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'udienza di garanzia, dopo i… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Peter e Laura: Il figlio Benno si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'udienza di garanzia, dopo i… - Livia_DiGioia : RT @AlbertoLetizia2: Nel caso dei coniugi #Neumair molti media sottolineano che il figlio #Benno abbia l'ossessione per il fisico scolpito.… - eia58 : RT @AlbertoLetizia2: Nel caso dei coniugi #Neumair molti media sottolineano che il figlio #Benno abbia l'ossessione per il fisico scolpito.… - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Il presunto omicidio dei #coniugi di #Bolzano, Laura #Perselli e Peter #Neumair. Il figlio Benno interrogato in tribunal… -