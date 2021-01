Accordo Mittal-Invitalia, l’ex Ilva ritorna allo Stato. C’è il via libera dell’Ue (Di sabato 30 gennaio 2021) Accordo tra ArcelorMittal e Invitalia sull’ex Ilva. L’acciaio torna di Stato. TARANTO – L’acciaio torna di Stato. Dopo una lunga trattativa è arrivato l’Accordo tra ArcelorMittal e Invitalia sull’ex Ilva. La tanto attesa firma, come riportato da La Repubblica, è stata messa nella serata di giovedì 10 dicembre 2020. Un Accordo che poco più di un mese dopo ha avuto il via libera dell’Unione Europea. L’intesa consente alla controllata dal Mef di entrare subito al 50%, per poi salire al 60% nella Am Investico che ha in gestione degli impianti siderurgici in Italia. Un passaggio fondamentale per salvare il futuro dell’ex ... Leggi su newsmondo (Di sabato 30 gennaio 2021)tra Arcelorsul. L’acciaio torna di. TARANTO – L’acciaio torna di. Dopo una lunga trattativa è arrivato l’tra Arcelorsul. La tanto attesa firma, come riportato da La Repubblica, è stata messa nella serata di giovedì 10 dicembre 2020. Unche poco più di un mese dopo ha avuto il viadell’Unione Europea. L’intesa consente alla controllata dal Mef di entrare subito al 50%, per poi salire al 60% nella Am Investico che ha in gestione degli impianti siderurgici in Italia. Un passaggio fondamentale per salvare il futuro del...

