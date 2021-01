Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: programma, date, orari e tv ventesima giornata (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il programma della ventesima giornata di Serie A1 Femminile 2020/2021: ecco date, orari e come seguire in diretta tv e streaming le partite. Inizia l’ultimo mese di regular season, con la settima giornata di ritorno che vedrà svolgersi cinque partite. Si inizia con l’anticipo del sabato Novara-Scandicci, seguito dal big match tra Monza e Conegliano. Domenica 31 gennaio poi si svolgeranno altre tre gare. Perugia ospiterà Bergamo, Brescia scenderà sul difficile campo di Chieri e Cuneo se la vedrà con Trento. Si è svolto invece lo scorso 20 gennaio il match tra Firenze e Busto Arsizio, vinto da quest’ultima in tre set. Turno di riposo per la VBC Èpiù Casalmaggiore. COME VEDERE LE PARTITE L’anticipo Monza-Conegliano godrà ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) IldelladiA1: eccoe come seguire in diretta tv e streaming le partite. Inizia l’ultimo mese di regular season, con la settimadi ritorno che vedrà svolgersi cinque partite. Si inizia con l’anticipo del sabato Novara-Scandicci, seguito dal big match tra Monza e Conegliano. Domenica 31 gennaio poi si svolgeranno altre tre gare. Perugia ospiterà Bergamo, Brescia scenderà sul difficile campo di Chieri e Cuneo se la vedrà con Trento. Si è svolto invece lo scorso 20 gennaio il match tra Firenze e Busto Arsizio, vinto da quest’ultima in tre set. Turno di riposo per la VBC Èpiù Casalmaggiore. COME VEDERE LE PARTITE L’anticipo Monza-Conegliano godrà ...

