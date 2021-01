Torino | uccide moglie e figlio di 5 anni e poi tenta il suicidio

Corriere : ?? Tragedia a Carmagnola, alle porte di Torino - carla_2910 : RT @EugenioCardi: Vedo che tragicamente i #femminicidi non fanno quasi più notizia, nessuno si indigna più, tutto scorre nell'indifferenza… - GigioSweet17 : RT @Adnkronos: Uccide moglie e figlio nella notte, tragedia a #Torino /VIDEO - networkpn : Corriere - Homepage Torino, uccide la moglie e il figlio di cinque anni e poi si getta dal balcone ? #News… - Il_Paradroide : RT @EugenioCardi: Vedo che tragicamente i #femminicidi non fanno quasi più notizia, nessuno si indigna più, tutto scorre nell'indifferenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino uccide

Il duplice omicidio in Piemonte. Lei avrebbe annunciato di volerlo lasciare, un fatto non accettato dall'uomo. Nella notte la furia omicida: ha colpito prima lei e poi il bambino mentre dormivano. Lui ...TORINO (ITALPRESS) – Intorno alle 3 di questa notte, in una abitazione di Carmagnola, nel Torinese, un 39enne al culmine di una lite familiare ha ucciso la moglie coetanea e il figlioletto di appena 5 ...