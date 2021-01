The Offer, Armie Hammer non sarà più il protagonista della serie di Paramount+ (Di venerdì 29 gennaio 2021) The Offer, Armie Hammer ha abbandonato la serie che racconta la storia della realizzazione del film “Il Padrino”, in seguito allo scandalo che lo riguarda L’attore Armie Hammer non sarà più il protagonista della serie “The Offer” il progetto televisivo che racconta della realizzazione de “Il Padrino” attualmente in produzione per il nuovo servizio streaming Paramount+ (ossia CBS All Access che cambierà nome). La notizia arriva in seguito alla controversia che si è generata sui social e che ha visto l’attore al centro di alcune scioccanti rivelazioni. Nelle scorse settimane il nome di Hammer era tra i trend social per una ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 29 gennaio 2021) Theha abbandonato lache racconta la storiarealizzazione del film “Il Padrino”, in seguito allo scandalo che lo riguarda L’attorenonpiù il“The” il progetto televisivo che raccontarealizzazione de “Il Padrino” attualmente in produzione per il nuovo servizio streaming(ossia CBS All Access che cambierà nome). La notizia arriva in seguito alla controversia che si è generata sui social e che ha visto l’attore al centro di alcune scioccanti rivelazioni. Nelle scorse settimane il nome diera tra i trend social per una ...

UniMoviesBlog : #ArmieHammer e le polemiche #Cannibalismo: l'attore lascia la serie #TheOffer - tvblogit : Armie Hammer travolto da un presunto scandalo costretto a lasciare la serie The Offer sulla realizzazione del Padri… - LongTakeIt : #TheOffer: #ArmieHammer potrebbe non essere più tra i protagonisti della serie su #IlPadrino - MauroDeMarco : Per gli amanti de Il Padrino è partita la lavorazione di una miniserie per Paramount+ in cui si racconterà la gesta… - badtasteit : #TheOffer, #ArmieHammer lascia la serie di Paramount+ sulla realizzazione del film 'Il Padrino' -