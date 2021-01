The Courier: il trailer dello spy movie con Benedict Cumberbatch (Di venerdì 29 gennaio 2021) Online il primo trailer di The Courier, nuovo film di spionaggio con protagonista l’attore Benedict Cumberbatch Lionsgate e Roadside Attractions hanno diffuso il poster e il trailer del thriller di spionaggio diretto da Dominic Cooke, intitolato The Courier (L’ombra delle spie). La spy story ambientata negli anni ’60, presentata in anteprima al Sundance Film Festival del 2020 con il titolo Ironbark e alla Festa del cinema di Roma, uscirà nelle sale statunitensi e britanniche il 19 marzo marzo 2021. Il film vede protagonisti Benedict Cumberbatch e Rachel Brosnahan. trailer e Trama The Courier con Benedict Cumberbatch La storia segue un modesto uomo d’affari britannico di nome ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 29 gennaio 2021) Online il primodi The, nuovo film di spionaggio con protagonista l’attoreLionsgate e Roadside Attractions hanno diffuso il poster e ildel thriller di spionaggio diretto da Dominic Cooke, intitolato The(L’ombra delle spie). La spy story ambientata negli anni ’60, presentata in anteprima al Sundance Film Festival del 2020 con il titolo Ironbark e alla Festa del cinema di Roma, uscirà nelle sale statunitensi e britanniche il 19 marzo marzo 2021. Il film vede protagonistie Rachel Brosnahan.e Trama TheconLa storia segue un modesto uomo d’affari britannico di nome ...

