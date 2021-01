Sampdoria Juventus | Pirlo | “Fagioli in prima squadra Ecco chi gioca domani”

(Di venerdì 29 gennaio 2021)– Dopo la goleada in Coppa Italia firmata dai giovani,si affida ai soliti noti.sera alle 18 lasfiderà la Samp a Genova. Partita non semplice contro una delle rivelazioni della stagione. Andrecome al solito,alla vigilia del match, ha parlato in conferenza stampa.di seguito le sue parole., le parole di– “Ha fatto bene l’altra sera, si è aggregato con noi. Sostituisce Portanova nella nostra rosa. Farà parte della, poi in qualche occasione potrà anche andare con l’Under 23”. Leggi anche: Rovella, UFFICIALE: è un calciatore bianconero, cifre e ...

"Laviene da un ottimo periodo e ha ottenuto grandi vittorie, dal mercato sono arrivati buoni ... Così il tecnico della, Andrea Pirlo, sulla sfida di Marassi in programma domani. "...Alla vigilia di, Andrea Pirlo parla di campionato ma non solo: anche la situazione dei giovani promettenti della(non solo Fagioli) ma anche le condizioni fisiche dei big, soprattutto ...Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria ha parlato delle condizioni di Paulo Dybala, che non sarà disponibile neanche contro i blucerchia ...SAMPDORIA JUVENTUS – Dopo la goleada in Coppa Italia firmata dai giovani, Pirlo si affida ai soliti noti. Domani sera alle 18 la Juventus sfiderà la Samp a Genova. Partita non semplice contro una dell ...