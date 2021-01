Roma - Inter, salta lo scambio tra Dzeko e Sanchez (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma - Roma e Inter non trovano l'accordo per lo scambio di mercato. Dzeko resterà in giallorosso, Sanchez invece in nerazzurro per le divergenze dei due club legati agli stipendi dei calciatori. ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 29 gennaio 2021)non trovano l'accordo per lodi mercato.resterà in giallorosso,invece in nerazzurro per le divergenze dei due club legati agli stipendi dei calciatori. ...

