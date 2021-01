Riscossione delle cartelle fiscali: il Cdm concede il rinvio di un mese, entro il 28 febbraio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Poco fa nell’ambito del Cdm appena conclusosi a Palazzo Chigi, su richiesta del M5s è stata approvata una mini proroga di un mese, relativa al congelamento della Riscossione delle cartelle fiscali, precedentemente fissata al prossimo 31 gennaio. Dunque per effetto di questo rinvio, ora ci sarà tempo fino al 28 febbraio. Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 29 gennaio 2021) Poco fa nell’ambito del Cdm appena conclusosi a Palazzo Chigi, su richiesta del M5s è stata approvata una mini proroga di un, relativa al congelamento della, precedentemente fissata al prossimo 31 gennaio. Dunque per effetto di questo, ora ci sarà tempo fino al 28. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

IsabellaDaragon : RT @NoEvilHero: Hanno spostato la riscossione delle cartelle esattoriali al 28 febbraio come se in meno di un mese la povera gente riuscirà… - fracaruc : RT @NoEvilHero: Hanno spostato la riscossione delle cartelle esattoriali al 28 febbraio come se in meno di un mese la povera gente riuscirà… - RenzoCianchetti : RT @NoEvilHero: Hanno spostato la riscossione delle cartelle esattoriali al 28 febbraio come se in meno di un mese la povera gente riuscirà… - LPincia : RT @NoEvilHero: Hanno spostato la riscossione delle cartelle esattoriali al 28 febbraio come se in meno di un mese la povera gente riuscirà… - Piero42395724 : RT @NoEvilHero: Hanno spostato la riscossione delle cartelle esattoriali al 28 febbraio come se in meno di un mese la povera gente riuscirà… -