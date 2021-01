Piazza delle Lettere nel cuore di Pordenone, dalla A alla Z (Di venerdì 29 gennaio 2021) dalla A alla Z, finalmente, passando per le Lettere Q e J che, insieme all’ultima dell’alfabeto, ancora mancavano. Ma adesso ci siamo: nella giornata di oggi, venerdì 29 gennaio, Piazza delle Lettere nel cuore di Pordenone è al gran completo: sono arrivate e sono state posizionate anche le ultime 3 tessere del “mosaico” Alfabetiere dei Poeti progettato da Fondazione Pordenonelegge e promosso dal Comune di Pordenone in sinergia con INAIL. In Piazza del Portello – la “city” di Pordenone, sede di una miriade di uffici dove le parole ogni giorno si compongono e scompongono vorticosamente diventando un vero motore produttivo – le grandi Lettere gialle, ... Leggi su udine20 (Di venerdì 29 gennaio 2021)Z, finalmente, passando per leQ e J che, insieme all’ultima dell’alfabeto, ancora mancavano. Ma adesso ci siamo: nella giornata di oggi, venerdì 29 gennaio,neldiè al gran completo: sono arrivate e sono state posizionate anche le ultime 3 tessere del “mosaico” Alfabetiere dei Poeti progettato da Fondazionelegge e promosso dal Comune diin sinergia con INAIL. Indel Portello – la “city” di, sede di una miriade di uffici dove le parole ogni giorno si compongono e scompongono vorticosamente diventando un vero motore produttivo – le grandigialle, ...

amnestyitalia : #Polonia In diverse città della Polonia, migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro la decision… - borghi_claudio : No tranquilli, va tutto bene. AMICIZIE A CINQUE STELLE–QUALCHE GIORNO PRIMA DELLE DIMISSIONI DI CONTE STEFANO BUF… - Tg3web : Torna in piazza la protesta delle donne polacche contro la legge che vieta l'aborto, entrata in vigore ieri. Manife… - 12qbert : @Gigadesires vediamo le previsioni delle 'maree' cosa ci diranno...le urne servono a nulla . Si vota al supermercat… - stfcll60 : RT @amnestyitalia: #Polonia In diverse città della Polonia, migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro la decisione del… -