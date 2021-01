Lombardia e Lazio in zona gialla da lunedì 1 febbraio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Milano, 29 gennaio 2021 - Alla fine di una lunga giornata di attesa e di speranza arriva la buona notizia : la Lombardia passa in zona gialla da lunedì 1 febbraio . Un autentico colpo di scena ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 29 gennaio 2021) Milano, 29 gennaio 2021 - Alla fine di una lunga giornata di attesa e di speranza arriva la buona notizia : lapassa inda. Un autentico colpo di scena ...

I numeri del ministero della Salute odierni lo dimostrano: un calo di contagi e morti c'è: sono rispettivamente 13.574 e 477. Ieri i positivi erano stati 14.372 e i morti 492. Cala anche, sempre di ...

Dopo molte discussioni e anticipazioni, la Lombardia passa al giallo, come il Veneto, Emilia Romagna e Calabria, ma anche Lazio. Dalla area rossa invece escono Sicilia e provincia autonoma di Bolzano, ...

L’Italia si scolora. Dall’arancione la tinta preminente diventa quella gialla , il colore che verrà assegnato ad esempio al ...

