“In Cibum” | la scuola che sfama | traguardo del diploma per chef | pizzaioli e pasticceri

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCampania, Calabria, Puglia, Lombardia, Piemonte, Lazio ma anche Francia e Slovenia tracciano le rotte dei percorsi che hanno condotto gli studenti di In, ladi Alta Formazione Gastronomica, fino aldel. Oggi dopo un anno e mezzo trascorso tra lezioni in aula, laboratori e stage è arrivato il giorno della consegna degli attestati. Giovanisono pronti ad affrontare il mondo del lavoro, grazie all’esperienza maturata nell’Hub di Pontecagnano Faiano (Sa). A guidarli tra le ricette di ieri e di oggi con uno sguardo sempre puntato alla ricerca personale sono stati Marco Cefalo,residence; Cristian Torsiello, coordinatore didattico del corsoIn ...

Il passaggio successivo è stato quello di collaborare con ladi Alta Formazione Gastronomica In, diretta da Mariagiovanna Sansone . Il docente Valentino Tafuri ha seguito i giovani ...Il passaggio successivo è stato quello di collaborare con ladi Alta Formazione Gastronomica In, diretta da Mariagiovanna Sansone . Il docente Valentino Tafuri ha seguito i giovani ...L’Osservatorio Italiano Studio e Monitoraggio Autismo e In Cibum insieme per lanciare un appello: due ragazze e tre ragazzi, residenti tra Battipaglia e Salerno, affetti da autismo, con tanto di diplo ...“Farina del nostro sacco” cerca casa: oisma e in cibum insieme per lanciare una pizzeria gestita da cinque ragazzi affetti da autismo ...