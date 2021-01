Il comune che chiude tutti i negozi e i supermercati dopo il boom di contagi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Saracinesche abbassate a Marsala, in provincia di Trapani. Ecco l'ordinanza del sindaco Massimo Grillo Leggi su today (Di venerdì 29 gennaio 2021) Saracinesche abbassate a Marsala, in provincia di Trapani. Ecco l'ordinanza del sindaco Massimo Grillo

Ultime Notizie dalla rete : comune che TIM: FTTH in 1.610 comuni entro la fine del 2025

...e nere del Paese e prevede la fornitura di servizi di accesso all'ingrosso alla rete FTTH che ...geografiche del territorio più limitate rispetto all'intero progetto anche a livello di singolo comune. ...

Il Cdx: elezioni. Ma Salvini apre: 'Se non si vota valuteremo...'

... ha espresso al Presidente della Repubblica la comune preoccupazione per la situazione sanitaria, economica e sociale in cui versa l'Italia, situazione che è stata aggravata da un Governo incapace e ...

L'arcivescovo di Genova Marco Tasca in visita a Palazzo Tursi www.comune.genova.it - le notizie in Comune GRANATA-VIOLA, Storia di un legame oltre i colori

“Il nemico del mio nemico è mio amico”. Su questo vecchio aforisma sembra essere nato il rapporto di amicizia che da più di 50 anni lega le tifoserie di Fiorentina ...

Catania, 10 videocamere per "beccare" incivili delle discariche abusive

Dopo i primi risultati raggiunti grazie alle prime quattro telecamere sperimentali installate dal Comune tra le vie Fondo Romeo, Calliope e Saturno (che dopo anni di degrado non sono più discariche a ...

