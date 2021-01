Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano cade nettamente in casa del Fehervar ma rimane in vetta alla classifica (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo tre successi consecutivi torna a cadere l’HCB Alto Adige Alperia nella ICE Hockey League 2020-2021. Gli altoatesini, infatti, vengono sconfitti con il punteggio di 7-4 in casa del Fehervar che, con questi tre punti, si porta a quota 70 a una sola lunghezza di distacco dal Klagenfurt in seconda posizione. Bolzano, invece, rimane saldamente al comando con 76 punti ed un turno giocato in meno rispetto ai magiari. AVS Fehervar – HCB Alto Adige Alperia 7-4: Bolzano parte bene e si porta in vantaggio con la rete di Catenacci dopo 10:49 su assist di Pitschieler, quindi dopo poco arriva anche il raddoppio con Miceli su assist di Alberga. Gli ungheresi si scuotono a inizio secondo periodo e Lahti segna l’1-2 al minuto ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo tre successi consecutivi torna are l’HCB Alto Adige Alperia nella ICE2020-. Gli altoatesini, infatti, vengono sconfitti con il punteggio di 7-4 indelche, con questi tre punti, si porta a quota 70 a una sola lunghezza di distacco dal Klagenfurt in seconda posizione., invece,saldamente al comando con 76 punti ed un turno giocato in meno rispetto ai magiari. AVS– HCB Alto Adige Alperia 7-4:parte bene e si porta in vantaggio con la rete di Catenacci dopo 10:49 su assist di Pitschieler, quindi dopo poco arriva anche il raddoppio con Miceli su assist di Alberga. Gli ungheresi si scuotono a inizio secondo periodo e Lahti segna l’1-2 al minuto ...

