Grande Fratello Vip | Alda D’Eusanio

(Di venerdì 29 gennaio 2021)D'Eusanio - GF Vip 5è una delle concorrenti delVip 5.al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla trentacinquesima puntata di venerdì’ 29 gennaio 2021 In aggiornamento…al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 70. - Data di nascita: 14 ottobre 1950 - Luogo di nascita: Tollo - Status: vedova - Profilo Instagram: circa 38.000 followers prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famosa Dopo una laurea in sociologia,diventa giornalista nel 1988. Dal 1988 al 1994 conduce l’edizione notturna del Tg2, mentre nella stagione successiva viene promossa in quella principale, allora trasmessa alle 19.45. ...