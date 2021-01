Giulia De Lellis | ‘Mi sto vedendo in questo istante | metto paura’ | si è mostrata proprio così

Leggi su sologossip

(Di sabato 30 gennaio 2021) In alcune delle sue ultime Instagram Stories,Desi ècon la maschera sul viso: ‘, come si è. È la vera e propria regina di Instagram,De. Conosciuta da tutto il pubblico italiano per la sua partecipazione a Uomini e Donne e per la sua magnifica storia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.