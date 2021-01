Dramma nel Torinese | uccide moglie e figlio e tenta suicidio

Leggi su agi

(Di venerdì 29 gennaio 2021) AGI - Un 39enne italiano ha ucciso nella notte laquasi coetanea e ildi cinque anni con un oggetto contundente e hato ila Carmagnola, in provincia di Torino. L'uomo si è lanciato dal balcone della propria abitazione intorno alle 3 del mattino, dopo il duplice omicidio avvenuto al culmine di una lite familiare di cui si ignorano i motivi. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione dei vicini insieme al un'ambulanza che lo ha trasportato al Cto di Torino dove è ricoverato ma non in pericolo di vita. L'uomo è piantonato in stato di fermo dagli stessi militari dell'Arma. Sono in corso i rilievi tecnici del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Torino.