(Di venerdì 29 gennaio 2021) “Prendo atto che oggi la linea è cambiata. Io non ho cambiato opinione. Tornare a sedersi con Renzi significa commettere un grande errore politico e direi storico. Significa rimettersi nelle mani di un “accoltellatore” professionista che, sentendosi addirittura più potente di prima, aumenterà il numero di coltellate. L’ho sempre pensato e lo penso anche adesso. Se il Movimento dovesse tornare alla linea precedente io ci sono. Altrimenti arrivederci e grazie”. Così, in un post su Facebook, Alessandro , dopo la riapertura del Movimento a Italia Viva annunciata da Vito Crimi. “Leggo che siamo più dorotei dei dorotei. Io no!”, scrive sulla sua pagina Fb il senatore M5s Nicola Morra. Critica anche Barbara Lezzi, senatrice M5S, secondo cui sul cambio di linea serve un voto degli iscritti. “Questo annunciato da Carelli è un repentino cambio di linea al quale, per essere legittimato, deve ...

fanpage : Ultim'ora - Alessandro Di Battista minaccia l'addio al M5s. - HuffPostItalia : Di Battista minaccia la scissione - Marco_dreams : Una notizia sconvolgente, in grado di cambiare il destino dell’Italia !!! Stavo sgridando il gatto perché beveva i… - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Di Battista minaccia la scissione - Jenni79430950 : RT @fanpage: Ultim'ora - Alessandro Di Battista minaccia l'addio al M5s. -

Ultime Notizie dalla rete : Battista minaccia

Così, in un post su Facebook, Alessandro Dila scissione, dopo la riapertura del Movimento a Italia Viva annunciata da Vito Crimi. 'Leggo che siamo più dorotei dei dorotei. Io no!', ...Anzi Diaddirittura, in caso contrario, la scissione. Ora si attende perciò un chiarimento all'interno dei Cinque Stelle ma anche la risposta di Renzi - che sposterà il focus sul ...Il Movimento 5 Stelle si spacca subito dopo le dichiarazioni del capo politico Vito Crimi, rilasciate dopo le consultazioni al Quirinale con il presidente ...Di Battista: "Se il M5s torna a trattare con Renzi, arrivederci e grazie". Crisi di governo - L'ex deputato grillino tuona contro le dichiarazioni di Vito Crimi: "La linea contro Italia viva non va ca ...