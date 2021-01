Crisi di governo | Mattarella | “Verificare la maggioranza attuale” Incarico esplorativo a Fico Cosa succede adesso

(Di venerdì 29 gennaio 2021)di, le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergioal termine della consultazioni.a Roberto. Ladientra nella seconda fase. Il Presidente della Repubblica Sergioha parlato al termine delle consultazioni per fare il punto su quanto emerso nel corso dei confronti con le forze politiche e parlamentari. Il Capo dello Stato ha conferito unal Presidente della Camera Roberto, incaricato di sondare la possibilità di formare una nuovadipartendo dalle forze che sostenevano l’esecutivo che ha guidato l’Italia nel corso ...

'Dai colloqui con le forze politiche è emersa una prospettiva di una maggioranza politica a partire dai gruppi delprecedente. Ma va verificata. Assumerò per questo un'iniziativa'. Così il presidente Mattarella al termine della consultazioni. 'E' doveroso dar vita presto a un esecutivo, con un adeguato ...... Sergio Mattarella , al termine della terza e ultima giornata di consultazioni: 'C'è una pesanteeconomica e sociale. Bisogna dare vita presto a uncon un adeguato sostegno delle Camere.Roma, 29 gen. (LaPresse) - "Le ragioni di questa crisi di governo sono risultate incomprensibili, persino a noi, così come lo sono state per tanti cittadini, ...Pensioni ultime notizie: tra le ipotesi al vaglio spunta anche una mini proroga di Quota 100 fino al 31 dicembre 2022. I dettagli.