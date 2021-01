Cremona | spaccio di droga | arrestata coppia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Milano, 29 gen. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Crema, in provincia di, una, sorpresa a spacciare sostanze stupefacenti. I due, un 45enne cittadino marocchino e una 34enne ucraina, sono stati sorpresi mentre vendevano quattro dosi di cocaina a due giovani cremaschi, segnalati alla Prefettura come assuntori. I due sono stati quindi perquisiti e nella loro auto i militari hanno trovato 19 grammi di cocaina, due grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 2.500 euro in contanti. Nel corso della perquisizione della loro abitazioni sono stati trovato altri 12.800 euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività di. L'uomo è stato portato nelle camere di sicurezza della compagnia di Crema, mentre la donna è finita agli arresti domiciliari.