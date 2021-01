Covid Sicilia: 944 positivi, Palermo sempre in testa (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono 944 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia. su 25.461 tamponi processati con una incidenza di positivi pari al 3,7%. La regione resta al settimo posto per contagio in Italia insieme al Piemonte e dopo Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Lazio, Puglia e Veneto. Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore e portano Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono 944 i nuovial19 in. su 25.461 tamponi processati con una incidenza dipari al 3,7%. La regione resta al settimo posto per contagio in Italia insieme al Piemonte e dopo Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Lazio, Puglia e Veneto. Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore e portano

TgLa7 : #Covid: ordinanza, Lombardia e Lazio in giallo; Sicilia e Bolzano arancioni - ilmetropolitan : ???? #Covid. #Arancioni #Puglia, #Sardegna, #Sicilia, #Umbria, resto regioni gialle - ninoBertolino : RT @TgLa7: #Covid: ordinanza, Lombardia e Lazio in giallo; Sicilia e Bolzano arancioni - francang1950 : RT @RaiNews: Tutte le altre Regioni in giallo - jamlygames : RT @TgLa7: #Covid: ordinanza, Lombardia e Lazio in giallo; Sicilia e Bolzano arancioni -