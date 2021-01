Bridgerton 2 con protagonista Anthony: gli intrighi, le storie d’amore (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nella stagione di Bridgerton 2 – annunciata una settimana fa e in arrivo per fine anno – il protagonista assoluto non sarà più il duca di Hastings Simon (Regè-Jean Page), ma il cognato Anthony (Jonathan Bailey), primogenito e fratello maggiore di Daphne (Phoebe Dynevor). Le prime 8 puntate si sono ispirate al romanzo di debutto della saga scritta da Julia Quinn, Il duca e io. Il prossimo capitolo sarà tratto dal secondo libro, Il visconte che mi amava. L’autrice statunitense ha creato questi personaggi vent’anni fa ambientandoli nel periodo della Reggenza inglese, all’inizio dell’Ottocento e ha dedicato ciascuno dei primi otto volumi a un figlio o ad una figlia del compianto visconte Bridgerton. La prole, chiamata in ordine alfabetico, è composta da: Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nella stagione di2 – annunciata una settimana fa e in arrivo per fine anno – ilassoluto non sarà più il duca di Hastings Simon (Regè-Jean Page), ma il cognato(Jonathan Bailey), primogenito e fratello maggiore di Daphne (Phoebe Dynevor). Le prime 8 puntate si sono ispirate al romanzo di debutto della saga scritta da Julia Quinn, Il duca e io. Il prossimo capitolo sarà tratto dal secondo libro, Il visconte che mi amava. L’autrice statunitense ha creato questi personaggi vent’anni fa ambientandoli nel periodo della Reggenza inglese, all’inizio dell’Ottocento e ha dedicato ciascuno dei primi otto volumi a un figlio o ad una figlia del compianto visconte. La prole, chiamata in ordine alfabetico, è composta da:, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, ...

